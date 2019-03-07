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«قطان»: التدخلات الإيرانية سلوك مُشين يهدد الأمن القومي العربي

«قطان»: التدخلات الإيرانية سلوك مُشين يهدد الأمن القومي العربي
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تواصل – الرياض:

أكد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، السفير أحمد قطان، أن القضية الفلسطينية تقف على رأس أولويات العمل العربي المشترك، مشيرا إلى تقديم المملكة دعماً مالياً لوكالة غوث للاجئين في أزمتها المالية وصل إلى 160 مليون دولار في عام 2018م.

وشدد قطان في كلمته أمس على رأس وفد المملكة في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 151، وحضور السفير عبدالرحمن الرسي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتخصصة، وسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة نقلي ـ على وقوف المملكة مع كل جهد مُخلص يسعى لإيجاد حل للأوضاع في سوريا وليبيا، مؤكدا على استمرارها في تقديم الدعم المادي لمساعدة الشعب اليمني الذي تجاوز منذ بداية هذه الأزمة أكثر من 13 مليار دولار.

وبيّن قطان أن إدانة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ضرورة قومية مُلّحة لما في سلوكها المشين من تهديد للأمن القومي العربي الذي أنشئت جامعة الدول العربية لحمايته وصيانته وتعزيزه.

وجدد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية في ختام كلمته، مطالبة المجتمع الدولي بتكثيف الجهد وتقوية التعاون لمكافحة الإرهاب أسوة بدعم جهود التحالف الدولي ضد داعش الذي كانت المملكة العربية السعودية عضوًا رئيسيًا مهمًا ومشاركًا نشطًا فيه.

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