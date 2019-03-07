خطيرة جدًا.. تعرف على تأثير البدانة في «خصوبة الرجل»

تواصل – وكالات:

معدّلات السُّمنة المتزايدة من التحديات الصحية العالمية في السنوات الأخيرة، لأنها تتسبب في مشاكل عديدة تتعلّق بالقلب والقولون، كما تعتبر من عوامل الإصابة بالسرطان.

وقد وجدت دراسة حديثة أن البدانة ترتبط بمشكلة صحية أخرى هي انخفاض مستوى هرمون التوستيسترون لدى الرجل، ما يؤثر على الخصوبة.

ويُطلق وصف البدانة إذا كانت زيادة الوزن بمعدّل 20 بالمائة أو أكثر عن الوزن الصحي. وتؤثر البدانة سلباً على توازن الهرمونات داخل الجسم.

وبحسب نتائج الدراسة التي أجريت مؤخراً في جامعة بافالو بنيويورك ترتبط البدانة بتراجع الرغبة الجنسية، وصعوبة الانتصاب نتيجة تباطؤ الدورة الدموية.، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية.

ويساعد التوازن الغذائي والنشاط البدني على خفض الوزن الزائد، والخروج من دائرة البدانة. وتحث التوصيات الغذائية على تناول الحبوب الكاملة والبقول والمكسرات والخضراوات والفواكه مع كمية معتدلة من منتجات الألبان واللحوم قليلة الدهون.