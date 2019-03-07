«مكنون» تكرم مجمع عبدالله الراجحي.. الأول في عدد الخاتمين

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كرم مركز الغرب التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (مكنون ) عصر يوم الثلاثاء 28 / 06 / 1440 هـ جامع ومجمع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي، نظير حصوله على المركز الأول في عدد الخاتمين على مستوى المركز.

وقام الشيخ عبدالعزيز اليحي بتسليم درع التكريم للمشرف على حلقات المجمع الشيخ عبدالرحمن الحريشي، وأعقب ذلك بزيارة تفقديه لحلقات المجمع، اطلع خلالها على أبرز الإنجازات والطرق التعليمية المبتكرة في تدريس القرآن الكريم.

وفي لقاء عقد على هامش الزيارة استعرض الشيخ خالد العشبان المدير التنفيذي لجامع ومجمع الشيخ عبدالله الراجحي بشبرا المشاريع المستقبلية للمجمع وخاصة في شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن جامع ومجمع الشيخ عبدالله الراجحي حصل على المركز الأول في عدد الخاتمين على مستوى مركز الغرب وذلك للمرة الرابعة على التوالي، ضمن سلسة من الإنجازات الإدارية والتعليمية التي حققها بفضل الله أولاً ثم بدعم سخي من مؤسسة الشيخ عبدالله الراجحي الخيرية.