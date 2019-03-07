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4 أسرار لا تعرفها عن أطعمة السوبرماركت الجاهزة

4 أسرار لا تعرفها عن أطعمة السوبرماركت الجاهزة
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تواصل – وكالات:

كشف فيلم وثائقي بثته القناة البريطانية الخامسة، عن أن الأطعمة المجهزة مسبقاً والتي تباع في السوبرماركت، تنطوي على أضرار عديدة على الصحة.

وقد أوردت صحيفة “ميرور” البريطانية  مجموعة من الأسرار التي وردت في الفيلم عن الأطعمة المعدة مسبقاً، على النحو التالي:

１- الخس المقطع يحتوي على السالمونيلا
وجد علماء في جامعة ليستر بأن أوراق الخس المقطعة هي بيئة خصبة لنمو السالمونيلا، وهي بكتريا مسؤولة عن 50 ألف حالة وفاة كل عام في أوروبا. إضافة إلى أن السوائل التي ترشح عن أوراق الخس والتي تتجمع في أسفل الكيس تساهم من خطر نمو الباكتريا التي قد تؤدي إلى الإصابة بتشنجات في المعدة والإسهال والالتهابات. لذا يُنصح بغسل الخس جيداً بعد استخراجه من الكيس، وتجنب تناول الأوراق المهروسة، والأكياس المنتفخة.

2- الخبز الخالي من الغلوتين يحتوي على مواد كيميائية
ينصح بتناول الخبز الطبيعي عوضاً عن الخبز الخالي من الغلوتين المعبأ في أكياس والذي يحتوي على مواد كيميائية تستخدم عادة في صناعة الماكياج والتنقيب عن النفط، وتتسبب في مشكلات في القناة الهضمية.

3- الفاكهة المخزنة لوقت طويل أقل جودة
يمكن أن تزودنا محلات السوبر ماركت بكل أنواع الفاكهة في غير مواسمها، عبر حفظها من موسم سابق أو لمدة قد تصل إلى عام كامل. وبمجرد أن يتم قطاف الفاكهة، يتم توجيهها إلى مخازن مبردة مليئة بخليط من الغازات التي توقف عملية نضوجها، وتمنع تعفنها.

4- المنتجات الغذائية التي تحتوي على بروتين إضافي ضارة للصحة
تنتشر الآن المنتجات التي تحتوي على كميات إضافية من البروتين مثل الحبوب والخبز والمكرونة واللبن الرائب والحساء في محلات السوبرماركت، ولكن هل نحن حقاً بحاجة إلى بروتين إضافي في وجباتنا الغذائية لكي نكون بصحة جيدة؟ تقول الطبيبة الغذائي ثاليا بيليجريني، إن الرجال بحاجة إلى 55 غراماً من البروتين يومياً، في حين تحتاج النساء إلى 45 غراماً. لذا فإن تناول كميات إضافية من البروتين قد يؤدي إلى أضرار صحية على المدى البعيد، وخاصة في الكلى.

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