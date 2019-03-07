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زوكربيرغ يكشف عن خطة تحويل فيسبوك القادمة

زوكربيرغ يكشف عن خطة تحويل فيسبوك القادمة
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تواصل – وكالات:

وضع الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، رؤية جديدة “تركز على الخصوصية” لشركة التواصل الاجتماعي.

ووعد زوكربرغ بتحويل فيسبوك من شركة معروفة بالشراهة للمعلومات الشخصية التي يتشاركها مستخدموها إلى أخرى تمنح الناس مزيدا من السبل للتواصل بطريقة خاصة فعلا، فيما تتم حماية أفكارهم وصورهم الخاصة بتشفير لا يمكن حتى لفيسبوك أن تتغلب عليه.

وأعلن زوكربرغ رؤيته في منشور على مدونة الأربعاء، بعد فترة عصيبة استمرت لعامين وشهدت فيها الشركة عددا من الفضائح المتعلقة بالخصوصية.

ويخطط زوكربرغ لربط تطبيق “الماسنجر” على فيسبوك بتطبيقي واتساب وانستغرام ليتسنى للمستخدمين التواصل باستخدام الرسائل من خلال كل التطبيقات.

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