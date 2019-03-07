تعرف على ترتيب المملكة عالميًّا في عدد ساعات النوم

تواصل- متابعات:

توصل استطلاع أجرته شركة أبسوس آند موري للأبحاث والدراسات إلى أن السعوديين البالغين يأتون في المركز الثاني عالميا بعد الهند بين 27 دولة شملتها الدراسة من حيث حصولهم على عدد ساعات نوم كافية بنسبة 61% من عينة الدراسة.

لكن متخصصون اختلفوا في علاج اضطرابات النوم مع هذه النتائج، إذ أكدوا أن الواقع يشير إلى عدم حصول الأغلبية على ساعات نوم كافية، بحسب “مكة”.

وقال كل من استشاري الأمراض الصدرية والباطنية واضطرابات النوم الدكتور صالح الدماس واستشاري اضطرابات النوم والأستاذ بكلية الطب بجامعة الملك سعود أحمد باهمام، إنهما لا يتفقان مع النتائج التي توصلت لها الدراسة، والتي ربما لم تجر على عينة عشوائية يمكن الركون لنتائجها، إذ إن الواقع يشير لكون أغلب السعوديين لا يحصلون على ساعات نوم كافية، ولا سيما الطلاب والموظفين.

وأضافا أن غالبية السعوديين يسهرون إلى وقت متأخر ويستيقظون باكرا للمدارس والجامعات والأعمال، مشيرين إلى أن المتقاعدين يحصلون على نوم كاف أفضل من غيرهم، وبحسب الدراسات يؤثر النوم كثيرا في الإنتاجية ونسب الإنجاز، ولا سيما إذا كانوا أطفالا ومراهقين في مرحلة نمو، لحاجتهم لنوم كاف لتعمل هرمونات النمو بشكل أفضل، وأيضا لترسيخ المعلومات المتحصل عليها دراسيا.