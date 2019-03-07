بالفيديو.. مهارات غريبة ودقيقة في استخدام «حفار ضخم»

تواصل – وكالات

حظي عامل بناء صيني بشهرة كبيرة، بفضل مقطع فيديو وثق فيه مهاراته الغريبة بالتحكم بـ”حفارة” الضخمة، وتحريك أشياء صغيرة وحساسة دون كسرها.

وفي مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على الإنترنت، قام عامل البناء لاو بانغ، بحمل بيضة كانت موضوعة على فوهة عبوة مياه معدنية، بواسطة ذراع الحفارة، ونقلها إلى فوهة عبوة أخرى دون إسقاطها أو كسرها،وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي مشهد آخر، تم وضع هاتف آيفون على الأرض وإغلاقه، ليقوم العامل بإعادة تشغيل الجهاز بواسطة الذراع الضخمة.

أما آخر مشاهد الفيديو، الذي أثار إعجاب الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نجح عامل البناء فيه باستخدام “ولاعة”، وإشعال شرارة لهب في ورقة صغيرة مثبتة بذراع الجرار، ثم إشعال ألعاب نارية كانت موضوعة على الأرض.

وبالرغم من أن مقطع الفيديو تم تصويره في ديسمبر من عام 2018، فإنه لاقى شهرة واسعة مؤخرا بعد أن انتشر بشكل كبير على العديد من المواقع الإلكترونية.