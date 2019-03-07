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الضمان الصحي يلزم شركات التأمين بحد زمني للرد على طلبات تكالیف العلاج

الضمان الصحي يلزم شركات التأمين بحد زمني للرد على طلبات تكالیف العلاج
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تواصل – الرياض:

قرر مجلس الضمان الصحي إلزام شركات التأمین بالرد على طلبات تحمل تكالیف العلاج خلال ساعة واحدة على أن یستثنى من ذلك الحالات الطارئة.

وأوضح مجلس الضمان الصحي وفقاً لـ”المدينة”، أن الحالات التي یحتاج لھا طلب موافقة ھي المعالجة في العیادات الخارجیة إذا كانت تكلفة العلاج للمرة الواحدة یحتمل أن تزید على 500 ریال، والعملیات الجراحیة للحالات غیر الطارئة، والتنویم للحالات الطارئة خلال 24 ساعة من الدخول، وجلسات العلاج الطبیعي بعد الجلسة الأولى.

وبيّن أنه في حالة عدم موافقة شركة التأمین على طلب تحمل تكاليف العلاج یجب توضیح ذلك كتابیاً مع بیان الأسباب خلال الـ60 دقیقة من استلام الطلب.

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