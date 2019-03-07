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5 طرق لتقليل تعرض الطفل للشاشات

5 طرق لتقليل تعرض الطفل للشاشات
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تواصل – وكالات:

من النادر ألا يستعمل الطفل الأجهزة الإلكترونية في هذا العصر، بل إن معظمهم مدمنون للشاشات بدرجة أو بأخرى. لكن دور الآباء هو وضع ضوابط تكون قابلة للتنفيذ، وتقديم بدائل تلبي اهتمامات الطفل.

وإليك بعض النصائح التي تساعد على تقليل تعرّض الطفل لشاشات الإلكترونيات:

* لا شاشة وقت الطعام، أولاً: لحفاظ على أجواء التواصل العائلي على المائدة، وثانياً: لضبط حجم الوجبات وتفادي الإفراط في الأكل، وثالثاً: للحد من إدمان الشاشات.

* لا شاشة في السيارة، لتقليل فترات التعرض، وحث الطفل على الاستمتاع بالرحلة بالسيارة بطرق أخرى تتضمن القراءة أو الاستماع للموسيقى والأغاني.

* لا شاشة خلال الـ 60 دقيقة السابقة لموعد النوم لأن الأشعة الزرقاء للكومبيوتر والهواتف الذكية تؤثر على هرمون النوم، وتزيد الأرق. ويرتبط نقص النوم بالبدانة، كما أنه ضروري للتركيز والنمو.

* لا ينبغي تمضية أكثر من نصف ساعة في النظر لشاشة الهاتف في اليوم. بالطبع يستثنى استخدام الكومبيوتر في استذكار الدروس، لكن وقت الترفيه على الشاشات الإلكترونية لا يزيد على نصف ساعة، وألا يتجاوز وقت شاشة التلفزيون ساعتين في اليوم.

* زيادة حصة النشاط البدني والرياضات، وحث الطفل على خوض تجربة اللعب في أكثر من لعبة لاكتشاف أيها أقرب إليه.

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