سيرة ذاتية للعاملة المنزلية قبل الاستقدام.. هذه المعلومات المتوفرة فيها

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تواصل – متابعات:

كشفت خبيرة بأحد مكاتب الاستقدام عن وجود توجه لدى شركات الاستقدام بتزويد العملاء بالسير الذاتية للعاملات المنزليات، للحد من عمليات التعثر والهروب خاصة في المواسم.

وأوضحت خبير الاستقدام ريم الفزيع وفقاً لـ “المدينة”، أن تلك الخطوة تتيح للعميل أيضاً التأكد من اختيار العاملة المناسبة له، مبينة أنه في حال عدم التوافق معها تعاد إلى مكتب الاستقدام ويمنح المتضرر تأشيرة بديلة.

وأضافت الفزيع أن السيرة الذاتية للعاملة ستتضمن: “الاسم، العمر، الخبرات، المؤهلات العلمية، اللغة، التأهيل الاجتماعي، الوزن، الطول، الصورة الشخصية، أرقام التواصل، الديانة)، كما ستقوم بتوعيتها وهي في بلادها قبل مجيئها إلى المملكة بطرق التعامل مع أرباب المنازل.

وأشارت خلال مشاركتها في ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية بالرياض، إلى أن المكاتب ستلزم العاملة بإجراء فحوصات طبية شاملة لضمان سلامتها من الأمراض المعدية، أو عدم حملها، والتأكد من امتلاكها لياقة بدنية تمكنها من القيام بواجبها

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