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تحذير من قائمة أدوية تسبب زيادة في الوزن

تحذير من قائمة أدوية تسبب زيادة في الوزن
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تواصل – وكالات:

قد يكون شفاؤك من مرض ما على حساب زيادة وزنك، هذا ما يؤكده كثير من الخبراء الذين يحذرون من بعض الأدوية التي تتسبب في رفع الوزن في حال واظب المريض على تناولها.

ووفق ما ذكر موقع “ريدرز دايجست”، فإن هناك 6 أنواع من الأدوية قد يكون لتناولها تداعيات سلبية على الصحة وفي مقدمتها وزن الجسم.

أدوية الضغط

أثبتت الدراسات أن أدوية تنظيم ضغط الدم تسبب زيادة في الوزن، وذلك لكونها تعيق عملية حرق الغذاء داخل الجسم، مما يزيد من تراكم الدهون.

أدوية منع الحمل

تحتوي أدوية منع الحمل على هرمون الأستروجين، المسؤول عن فتح الشهية، ما يدفع المرأة إلى تناول وجبات أكثر وكميات أكبر. كما أن هذه الأدوية تحبس السوائل داخل الجسم.

أدوية الأنسولين

يعاني كثيرون من مرضى السكري ممن يتناولون الأنسولين بشكل دائم من زيادة في الوزن، وذلك لأن الأنسولين، يعمل على تراكم الدهون في الجسم، خاصة أسفل الجلد.

أدوية الكورتيزون

تحبس أدوية الكورتيزون، التي يستخدمها على سبيل المثال مرضى الروماتيزم، السوائل في الجسم، خصوصا في منطقة البطن، مما يرفع من نسبة الدهون.

أدوية الاكتئاب

يقول الأطباء إن أدوية الاكتئاب والأمراض النفسية تزيد من وزن الجسم، لأنها تعمل عادة على تحفيز مراكز الشهية في الدماغ، فضلا عن تقليص عملية الحرق.

مضادات الحساسية

من المعروف أن الأدوية المضادة للحساسية والهيستامين تفتح شهية المريض للأكل، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تخزين الدهون في الجسم وزيادة الوزن بشكل كبير.

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