سفارة المملكة بالبحرين: وفاة مواطنين في حادث جسر الملك فهد

تواصل – فريق التحرير:

كشفت سفارة المملكة لدى البحرين، تفاصيل وفاة اثنين من المواطنين وإصابة آخرين في حادث مروري مروّع، وقع صباح أمس الأربعاء في الجانب البحريني من جسر الملك فهد.

وأشارت السفارة – في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنها تلقّت صباح أمس، اتصالًا من مرور جسر الملك فهد بالجانب البحريني، يفيد بوقوع حادث مروري أليم بالجسر (الجانب البحريني)، بين مركبة تقلّ مواطنين سعوديين وشاحنة”.

وأضافت أنه “وفقًا للمعلومات الأولية، تسبب الحادث في وفاة مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين، والحادث ما زال تحت متابعة السفارة مع الجهات المختصة بالبحرين ومتابعة الحالة الصحية للمصابين في الحادث”.