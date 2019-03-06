توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم.. غبار يعيق الرؤية في هذه المناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاط للرياح مع تكون عوالق ترابية وأتربة مثارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق: مكة المكرمة، المدينة المنورة، وذلك خلال اليوم الخميس.

كما توقعت استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق: نجران، الأجزاء الجنوبية من الرياض، والأجزاء الجنوبية الشرقية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وعن الطقس في الرياض توقعت الأرصاد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية لمدة 5 ساعات ابتداءاً من الساعة الثامنة مساء اليوم، وذلك على مدن ومحافظات: المجمعة، الرياض، الخرج، حريملاء، المزاحمية، رماح، الدوادمي، عفيف، وادي الدواسر والأجزاء المجاورة، مع وجود غيوم جزئية متوقعة شمال غرب المملكة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن نجران سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 31 درجة مئوية، فيما سجّلت تبوك أدنى درجة حرارة بـ 4 درجات مئوية.