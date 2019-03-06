أطعمة يجب على كبار السن تناولها

تواصل – وكالات:

يقول المختصون، إن جسم الإنسان بعد تجاوز عمره الـ50 عاماً يعجز عن معالجة بعض أنواع الأطعمة، بالتالي لا يمكنه الاستفادة منها غذائياً، بل قد تتسبب في أضرار صحية له، إلا أن هناك أنواعاً من الأطعمة تعد مفيدة صحياً في هذه السن.

ويشير المختصون إلى عدد من أنواع الأطعمة التي تناسب الجسم بعد سن الخمسين وينصحون من يريد الحصول على تغذية جيدة أو الحفاظ على صحته بتناولها، ومنها:

– السبانخ: تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري، لاحتوائها على مضادات الأكسدة، وعلى فيتامينات “أ،ج، ك”، كما تحتوي الماغنسيوم والمنجنيز والزنك والسيلينيوم.

– الثوم: يعد من أكثر المواد المستخدمة لعلاج نزلات البرد والالتهابات، كما أنه يقاوم الشيخوخة.

– التوت البري: يساعد على تحسين مستويات الكولسترول والسكر في الدم.

– دقيق الشوفان: يعد إفطاراً مثالياً لمن هم فوق الخمسين، لاحتوائه على البروتين والألياف والمنجنيز والفوسفور والزنك والحديد والسيلينيوم وفيتامين “ب”.

– الكرز: سهل الهضم، كما يحتوي على فيتامين “سي” أكثر 65 مرة من البرتقال، ويحتوي على فيتامين “ب” و”أ”، والألياف والكالسيوم.

– البروكلي: يساعد على التخلص من السموم، ويحتوي على فيتامينات “أ” و”ب”.

– الكينوا: مفيدة لمن يعانون من حساسية الجلوتين لخلوها من مادة الجلوتين.

– سمك السلمون: يساعد على تخفيض ضغط الدم، ويمنع الإصابة بالنوبات القلبية، كما إنه مفيد للجلد والبصر، ويساعد على الوقاية من السرطان.

– الهليون: يساعد على حماية البروستاتا ويقلل من احتمال الإصابة بسرطان البروستاتا.

– الزبادي اليوناني: يساعد على الهضم، ومفيد جداً لمن هم فوق الخمسين عاماً، لاحتوائه على كميات أقل من السكر والملح والكربوهيدرات.