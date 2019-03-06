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«الفالح» يكشف عن موعد طرح «أرامكو» للاكتتاب
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن شركة أرامكو السعودية يجري العمل على طرحها للاكتتاب والشركات التابعة وجميع المصافي خلال عامين.

وأكد الفالح في حديثه للصحفيين خلال زيارته مقر شركة ساتورب ومجمع مصانع شركة صدارة، أن المملكة تصدر نحو مليون برميل من المشتقات النفطية يوميًا، بالإضافة إلى كميات من الغاز المسال، ومليون برميل يوميًا من المنتجات البترولية، وتصدير ما بين 7 إلى 8 مليون برميل من النفط الخام يوميًا، إضافة إلى تصدير الغاز المسال.

وقال الفالح: إن المملكة تمتلك أفضل بيئة جاذبة للاستثمار الاجنبي، مضيفا: «المعاملة المتساوية لجميع المستثمرين وراء جعل البيئة الاستثمارية السعودية الأفضل”.

 

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