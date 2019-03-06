بالإجماع.. الاتحاد الأوروبي يرفض إدراج المملكة في لائحة سوداء لغسل الأموال

تواصل – الرياض:

رفض أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 28، اليوم الأربعاء، بالإجماع مقترحاً للمفوضية الأوروبية بوضع لائحة سوداء للدول التي لا تبذل جهوداً كافية لمكافحة تبييض الأموال، تضم السعودية ودولاً أخرى.

وشكل هذا الرفض الذي كان متوقعاً بعد انتقادات وجهت للمنهجية المتبعة، صفعة للمفوضية الأوروبية التي اقترحت في 13 فبراير الماضي إضافة سبع دول جديدة للائحة ما يرفع عدد الدول في اللائحة إلى 23 دولة تنطوي على “مخاطر عالية” بشأن تبييض الأموال؛ وفقاً لفرانس 24.

وقرر ممثلو الدول الـ28 في اجتماعهم ببروكسل بالإجماع رفض مقترح المفوضية، بحسب ما أفادت ماريا توماسيك المتحدثة باسم المجلس الأوروبي في تغريدة.