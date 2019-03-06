الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الفالح» يكشف عن موعد طرح «أرامكو» للاكتتاب

«الفالح» يكشف عن موعد طرح «أرامكو» للاكتتاب

تفاصيل حادث جسر الملك فهد.. وفيات واحتراق سيارتين (فيديو وصور)

تفاصيل حادث جسر الملك فهد.. وفيات واحتراق سيارتين (فيديو وصور)

بعد «أخطاء الفواتير».. «الشورى» يطالب «شركة المياه» بهذا الأمر

بعد «أخطاء الفواتير».. «الشورى» يطالب «شركة المياه» بهذا الأمر

بشرى للمواطنين.. برنامج جديد من الإسكان لدعم «متعثري التمويل السكني»

بشرى للمواطنين.. برنامج جديد من الإسكان لدعم «متعثري التمويل السكني»

إيقاف حساب المواطن عن المغادرين للمملكة في هذه الحالة

إيقاف حساب المواطن عن المغادرين للمملكة في هذه الحالة
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج “حساب المواطن” الإجراءات التي سيتم اتخاذها حالة مغادرة المستفيد الرئيسي، أو أحد التابعين له المملكة لأكثر من 90 يوماً.

جاء ذلك رداً على استفسار مستفيد، قال فيه: “أنا من المستقرين في سكن جامعة البترول ومن المستحقين لصرف المبلغ المالي من حساب المواطن، وبحمد الله وتوفيقه جاءت لي بعثة وأريد أن أذهب، ماذا يجب علي أن أفعل لحساب المواطن قبل أن أذهب ومتى؟ وهل سينقطع عني المبلغ المالي بعد الذهاب؟ “.

ورد حساب المواطن، قائلاً: “يتم الاستقطاع من دعم حساب المواطن في حال تجاوز مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يوماً، سواء بشكل متواصل أو متقطع بدءاً من تاريخ إقرار سياسة البرنامج”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قبل صرف الدفعة الجديدة.. «حساب المواطن» يوضح موقف إضافة التابع بعد تاريخ 10 فبراير

قبل صرف الدفعة الجديدة.. «حساب المواطن» يوضح موقف إضافة التابع بعد تاريخ 10 فبراير

«حساب المواطن» يوضح موقف الدارسين بالخارج من التسجيل في البرنامج

«حساب المواطن» يوضح موقف الدارسين بالخارج من التسجيل في البرنامج

نصيحة من متحدث «حساب المواطن».. حتى لا تدخل في «عدم الاستحقاق»

نصيحة من متحدث «حساب المواطن».. حتى لا تدخل في «عدم الاستحقاق»

«حساب المواطن» يعلن موعد صرف الدفعة الـ 16

«حساب المواطن» يعلن موعد صرف الدفعة الـ 16

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

برلمانيون وأكاديميون: المملكة واليمن مصير مشترك.. وعلى إيران كف أذاها
تقارير وحوارات

برلمانيون وأكاديميون: المملكة واليمن مصير مشترك.. وعلى إيران كف أذاها

المزيد
اقتصاديون: نظام المنافسة الجديد يدعم رؤية المملكة لجذب الاستثمار
اقتصادية

اقتصاديون: نظام المنافسة الجديد يدعم رؤية المملكة لجذب الاستثمار

المزيد
أسلوب النظم
تدوينات حرة

أسلوب النظم

المزيد
عاداتك ترسم معالم مستقبلك!!
مقالات

عاداتك ترسم معالم مستقبلك!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>