إيقاف حساب المواطن عن المغادرين للمملكة في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج “حساب المواطن” الإجراءات التي سيتم اتخاذها حالة مغادرة المستفيد الرئيسي، أو أحد التابعين له المملكة لأكثر من 90 يوماً.

جاء ذلك رداً على استفسار مستفيد، قال فيه: “أنا من المستقرين في سكن جامعة البترول ومن المستحقين لصرف المبلغ المالي من حساب المواطن، وبحمد الله وتوفيقه جاءت لي بعثة وأريد أن أذهب، ماذا يجب علي أن أفعل لحساب المواطن قبل أن أذهب ومتى؟ وهل سينقطع عني المبلغ المالي بعد الذهاب؟ “.

ورد حساب المواطن، قائلاً: “يتم الاستقطاع من دعم حساب المواطن في حال تجاوز مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يوماً، سواء بشكل متواصل أو متقطع بدءاً من تاريخ إقرار سياسة البرنامج”.