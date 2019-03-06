خبير أرصاد يتوقع «تقلبات جوية» على المملكة خلال هذه الفترة

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توقع خبير الأرصاد، حسن كراني، حالة من التقلبات الجوية، على بعض مناطق المملكة مع تفاوت في درجات الحرارة، وهبوب الرياح، في الفترة القادمة.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بعون الله تعيش أجواؤنا تقلبات جوية متلاحقة خاصة مع عنصِرَي الحرارة والرياح.. والفترة الانتقالية تمتاز بتقلبات تأخذنا إلى فصل الربيع في 21 مارس”.

وتابع: “تراجع الكتلة هذه الليلة للشمال وتعمقها فجراً حتى منتصف الغد.. ثم انسحابها مساءً للشمال وينحصر نشاطها على الشرقية مع استقرار نسبي في الرياح”.