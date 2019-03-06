«STC» تعلن بدء التقديم في برامج التدريب.. وتوفر وظائف لذوي الخبرة

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم في برامج التدريب التعاوني (Co – op Training Program) بمدينة الرياض، لحملة درجة البكالوريوس في عدة تخصصات، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

البرنامج:

1 – برنامج التدريب التعاوني – خريجي تخصص التسويق (Co – op Training Program – Marketing Graduates):

– درجة البكالوريوس في التسويق.

الشروط العامة:

1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2 – درجة البكالوريوس في التخصصات المناسبة لكل برنامج الموضحة أعلاه.

3 – إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

المهارات المطلوبة:

– مهارات اتصال وعرض وتعلم ممتازة.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/03/06م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

في سياق متصل، أعلنت شركة الاتصالات السعودية توفر وظيفة شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مهندس تنفيذ الشبكات Network Implementation Engineer)؛ وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مهندس تنفيذ الشبكات (Network Implementation Engineer).

الشروط:

1 – درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية.

2 – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذي صلة.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدءاً اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/03/06م وينتهي بتاريخ 2019/03/13م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).