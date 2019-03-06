وظائف لحملة الثانوية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

تواصل – جدة:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة شاغرة؛ للعمل بالمستشفى بمحافظة جدة، بمسمى (رجل أمن ثان Security Man II)، لحملة الثانوية العامة فما فوق.

المسمى الوظيفي:

– رجل أمن ثان (Security Man II).

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – شهادة الثانوية العامة فما فوق.

3 – خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذي صلة.

4 – رخصة قيادة سارية المفعول.

موعد وطريقة التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1440/07/27هـ الموافق 2019/04/03م، ويمكنك التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).