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بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في معقل الحوثيين

بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في معقل الحوثيين
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تواصل – وكالات:

تمكَّنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأربعاء، مدعومةً بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، من تحرير مواقع جديدة في منطقة مسن القد في مديرية رازح بمحافظة صعدة معقل الحوثيين، عقب معارك تكبّدت خلالها ميليشيا الحوثي خسائر بشرية كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” أن قوات اللواء السابع حرس حدود والسادس والواجب، سيطرت ناريّاً على قرى: شعبان، وغمار، ومعتق، وسوار بني معين، وجبل الأذناب في منطقة مسن القد.

وأضاف أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية عدداً من عناصر الميليشيا الحوثية، أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد مواقع الجيش الوطني؛ مما أسفر عن مقتل ستة منهم.

وأشار إلى أن المقاتلات دمَّرت بغارة أخرى مخزن أسلحة للميليشيا في المنطقة ذاتها، واستهدفت غارة ثالثة مدفعاً عيار ٢٣ للميليشيا في منطقة بني معين.

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