الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بشرى للمواطنين.. برنامج جديد من الإسكان لدعم «متعثري التمويل السكني»

بشرى للمواطنين.. برنامج جديد من الإسكان لدعم «متعثري التمويل السكني»

تعرَّف على مسودة تنظيم العمل المرن في 14 نقطة.. الوزارة تنتظر الآراء

تعرَّف على مسودة تنظيم العمل المرن في 14 نقطة.. الوزارة تنتظر الآراء

مفاوضات لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول

مفاوضات لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول

ضبط مقيم وزوجته متلبسين بهذه الجريمة في «عفيف»

ضبط مقيم وزوجته متلبسين بهذه الجريمة في «عفيف»

توجيه مهم من «تعليم تبوك» بشأن الطلبات المالية والعينية من الطلاب

توجيه مهم من «تعليم تبوك» بشأن الطلبات المالية والعينية من الطلاب
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تنظيمات عدة تخص تنفيذ الاحتفالات في مدارس المنطقة، بتوجيهات من معالي وزير التعليم، دكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، في تعميم صادر بهذا الشأن على جميع مدارس المنطقة، بالتركيز على رفع التحصيل الدراسي داخل الصف والارتقاء بنواتج التعلم ونشر ثقافة الاختبارات الوطنية والدولية.

وعدم التوسع في تنفيذ احتفالات داخل المدارس بما يؤثر على سير الحصص الدراسية للطلاب والطالبات.

وشدد التعميم في هذا الصدد على تنظيم الاحتفالات المدرسية أو مناسبات تكريم الطلاب والطالبات عند الحاجة الملحة لها، وذلك خلال فترة الاصطفاف الصباحي أو ضمن الفسح في وقت اليوم الدراسي داخل المحيط المدرسة دون توجيه دعوات حضور لمنسوبي إدارة التعليم في المنطقة أو مكاتب التعليم في المحافظات.

وشدد تعميم إدارة تعليم تبوك للمدارس مجدداً على عدم تكليف الطلاب والطالبات بأي طلبات مادية أو عينية كاشتراط ملابس معينة، أو إحضار أطعمة للمدارس ونحو ذلك، وعدم السماح بتقديم فقرات خلال تنفيذ الاحتفالات ليس لها أهداف تربوية أو تعليمية، على أن يتولى قادة المدارس مسؤولية ذلك بالمتابعة وإبلاغ المعلمين والمعلمات بمضمونه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اعتداء على وكيل مدرسة بالضرب في تبوك.. إصابات بالوجه واليدين

اعتداء على وكيل مدرسة بالضرب في تبوك.. إصابات بالوجه واليدين

أول تعليق من «وزير التعليم» بشأن إدراج اللغة الصينية في «المناهج»

أول تعليق من «وزير التعليم» بشأن إدراج اللغة الصينية في «المناهج»

توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن حفلات التكريم و«الشيلات» بالمدارس

توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن حفلات التكريم و«الشيلات» بالمدارس

توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن قضية المعلم «معتوق الشريف»

توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن قضية المعلم «معتوق الشريف»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

برلمانيون وأكاديميون: المملكة واليمن مصير مشترك.. وعلى إيران كف أذاها
تقارير وحوارات

برلمانيون وأكاديميون: المملكة واليمن مصير مشترك.. وعلى إيران كف أذاها

المزيد
اقتصاديون: نظام المنافسة الجديد يدعم رؤية المملكة لجذب الاستثمار
اقتصادية

اقتصاديون: نظام المنافسة الجديد يدعم رؤية المملكة لجذب الاستثمار

المزيد
أسلوب النظم
تدوينات حرة

أسلوب النظم

المزيد
عاداتك ترسم معالم مستقبلك!!
مقالات

عاداتك ترسم معالم مستقبلك!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>