الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بشرى للمواطنين.. برنامج جديد من الإسكان لدعم «متعثري التمويل السكني»

بشرى للمواطنين.. برنامج جديد من الإسكان لدعم «متعثري التمويل السكني»

تعرَّف على مسودة تنظيم العمل المرن في 14 نقطة.. الوزارة تنتظر الآراء

تعرَّف على مسودة تنظيم العمل المرن في 14 نقطة.. الوزارة تنتظر الآراء

مفاوضات لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول

مفاوضات لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول

ضبط مقيم وزوجته متلبسين بهذه الجريمة في «عفيف»

ضبط مقيم وزوجته متلبسين بهذه الجريمة في «عفيف»

«الإسكان» تطلق مشروعين بجدة.. وحدات سكنية بهذه الأسعار

«الإسكان» تطلق مشروعين بجدة.. وحدات سكنية بهذه الأسعار
0

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، عن بدء إجراءات الحجز في مشروعين سكنيين جديدين بمحافظة جدة يوفران 2400 وحدة سكنية “تحت الإنشاء”؛ وذلك لتوفير العديد من الخيارات السكنية للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني، وتلبيةً لاحتياج جميع المدن بما فيها ذات الكثافة السكانية العالية.

وتشمل المشروعات التي أعلنت عنها الوزارة، اليوم الأربعاء: مشروع “فينان” الواقع شمال جدة وعلى مساحة 171,250 متراً مربعاً، وتحديداً شمال جدة بجوار مدينة الملك عبدالله الرياضية وعلى مقربة من طريق المدينة المنورة؛ حيث سيتم من خلاله توفير 1407 وحدات سكنية من نوع شقة.

وتتميز بتنوع التصاميم والنماذج التي يقدمها المشروع؛ حيث تصل مساحات الوحدات السكنية إلى 245 متراً مربعاً، بأسعار تبدأ من 320 ألف ريال، وبأقساط شهرية مدعومة الأرباح تبدأ من 1069 ريالاً، ويضم المشروع مرافق خدمية متكاملة وحدائق عامة ومساجد، إضافةً إلى مواقع مخصصة للمدارس.

ويقع المشروع الآخر “الجوهرة ريزيدينس” أيضاً شمال محافظة جدة، ويتميز بجودة التصميم واستراتيجية الموقع الذي يقع بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية وعلى مساحة تتجاوز 98 ألف متر مربع، ويوفر المشروع 990 وحدة سكنية من نوع شقق، ويعرض المشروع نموذجين لتصاميم الوحدات السكنية التي يقدمها، وتبدأ أسعارها من 488 ألف ريال.

كما يتميز المشروع، بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي، بتكامل البنية التحية، وتوفير الخدمات من مساجد وجوامع، إضافةً إلى تخصيص مواقع للمدارس وروضات الأطفال والمراكز الصحية، كما يضم المشروع مساحات للمسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، والمراكز التجارية.

يُذكر أن برنامج “سكني” يواصل حالياً بناء وتنفيذ 45 مشروعاً سكنيّاً جديداً في 16 مدينة في مختلف مناطق المملكة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تتميز بأسعارها المناسبة التي تتراوح بين 250 ألفاً وحتى 750 ألف ريال، بضمانات وجودة عالية في التنفيذ.

بالإضافة لإيجاد الشراكات مع المطوّرين العقاريين ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك؛ لتسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفُّل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعمٍ يصل إلى 100% لمن تقلّ رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي “سكني”، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

ويستهدف “سكني” تسريع التملّك والوصول إلى 70% بحلول عام 2030؛ وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030″، وتقليص قوائم الانتظار، وإتاحة فرص سكنية أكثر لتلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

وأعلن البرنامج هذا العام 2019 عن تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي في مختلف مناطق المملكة، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف قطعة أرض مجانية، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء.

ويمكن الاطلاع على جميع الخيارات والحلول التي يقدمها البرنامج، إضافةً إلى المشاريع التي ينفذها بالشراكة مع القطاع الخاص؛ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج عبر (الرابط).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تفاصيل برنامج «الإسكان» لدعم العسكريين.. رابط التسجيل

تفاصيل برنامج «الإسكان» لدعم العسكريين.. رابط التسجيل

وزير الإسكان: توقيع 9 آلاف عقد تمويل عقاري بقيمة 4.7 مليار ريال

وزير الإسكان: توقيع 9 آلاف عقد تمويل عقاري بقيمة 4.7 مليار ريال

«الإسكان» توضح آلية الدعم العقاري للمدنيين على غرار العسكريين

«الإسكان» توضح آلية الدعم العقاري للمدنيين على غرار العسكريين

شرطة محافظة جدة توفر وظائف «عُمد» لحملة الثانوية العامة

شرطة محافظة جدة توفر وظائف «عُمد» لحملة الثانوية العامة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

برلمانيون وأكاديميون: المملكة واليمن مصير مشترك.. وعلى إيران كف أذاها
تقارير وحوارات

برلمانيون وأكاديميون: المملكة واليمن مصير مشترك.. وعلى إيران كف أذاها

المزيد
اقتصاديون: نظام المنافسة الجديد يدعم رؤية المملكة لجذب الاستثمار
اقتصادية

اقتصاديون: نظام المنافسة الجديد يدعم رؤية المملكة لجذب الاستثمار

المزيد
أسلوب النظم
تدوينات حرة

أسلوب النظم

المزيد
عاداتك ترسم معالم مستقبلك!!
مقالات

عاداتك ترسم معالم مستقبلك!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>