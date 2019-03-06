تفاصيل حادث جسر الملك فهد.. وفيات واحتراق سيارتين (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

شهد جسر الملك فهد، صباح اليوم الأربعاء، حادثاً مروعاً، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين في الجانب البحريني باتجاه المملكة.

وأوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن الحادث تمثل في اصطدام وقع اليوم بين شاحنة ومركبة؛ وأدى إلى اشتعال النيران فيهما، حيث كانتا في وضعية السير عند وقوع الحادث.

وأضافت المؤسسة في بيان لها، أنه نتيجة لاصطدام مركبة بإحدى الشاحنات بالجانب البحريني باتجاه المملكة عند الساعة ٦:٣٠ صباحاً تم إغلاق الجسر بهذا الاتجاه من قبل الجهات المختصة لمدة ساعة واحدة مع بطء في الحركة لاحقاً، وذلك بسبب معالجة موقع الحادث حفاظاً على سلامة المسافرين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية البحرينية، مباشرة الجهات المختصة إجراءاتها في الموقع.