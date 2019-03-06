«العمل» توضح حقيقة التصريحات المنسوبة لوكيل الوزارة

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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن ما تم تداوله على لسان وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية خلال مشاركته في ندوة جمعية الاقتصاد (الإثنين) الماضي، حول رفض أبناء المجتمع للكثير من المهن لأسباب غير منطقية يعتبر أكبر عقبة تواجه التوسع في التوطين.. غير صحيح.

وأشارت وزارة العمل، في بيان عبر موقعها الرسمي، إلى أن وكيل الوزارة، خلال معرض حديثه وفي رده على سؤال حول ثقافة العمل وعدم إقبال الشباب على بعض الوظائف، أكد أن الوزارة تأخذ في الحسبان الموائمة بين الباحث عن عمل والوظيفة، كما تهتم بتوعية وتثقيف الباحثين عن عمل.

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