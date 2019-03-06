تفاصيل برنامج «الإسكان» لدعم العسكريين.. رابط التسجيل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الإسكان عن تفاصيل برنامجها لدعم العسكرين والتي تتيح خيارات البناء الذاتي أو شراء وحدة جاهزة من مشاريع الوزارة، أو عن طريق البيع على الخارطة من مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق.

ووفقاً للمبادرة فإن أي رتبة تتقاضى راتباً أقل من 14 ألف ريال شهرياً تستحق قرضاً عقارياً مدعوماً حتى 500 ألف ريال بدون فوائد، بالإضافة إلى 140 ألف ريال قرض حسن.

أما لو كانت الرتبة من عقيد إلى فريق فالدعم المقدم من برنامج الإسكان من 30 إلى 100% حسب الراتب، مع إمكانية الانتهاء من القرض بمرونة تصل حتى 25 عاماً بالنسبة إلى جميع العسكريين.

أما الجهات التمويلية المشاركة في مبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة فهي: بنك الرياض، ومصرف الراجحي، وبنك البلاد، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي.

وأوضحت الإسكان أن في حال كان العسكري في قوائم الانتظار وعلى رأس العمل يمكنه التسجيل عبر الرابط التالي (هنا)

وأشارت إلى أنه يمكن التوصل إلى جميع التفاصيل عبر الرابط التالي (هنا)