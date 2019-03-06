«جالاكسي إس 10».. أفضل شاشة في سوق الهواتف

تواصل – وكالات:

حصد هاتف سامسونغ الجديد “غالاكسي إس 10” لقب “أفضل شاشة على الإطلاق” في سوق الهواتف الذكية؛ وفق تقرير لـ”ديسبلاي ميت” المتخصصة في اختبار الشاشات.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع “Dynamic AMOLED” بقياس 6.1 بوصة وبدقة 3040×1440 “بكسل” مع كثافة قدرها 550 “بكسل” في البوصة الواحدة.

واختبر رئيس شركة DisplayMate الهاتف وشاشته، ونشر تقريراً خاصاً عن المزايا التي تجعل شاشة Galaxy S10 الأفضل بين شاشات الهواتف الذكية الأخرى.

وقال: إن الهاتف يحصل على أعلى درجة على الإطلاق، وهي: Excellent A+.

وقالت سامسونغ في منشور على مدونتها: إن شاشة “Galaxy S10” هي “أكثر شاشات العرض دقة في الألوان فيما اختبرناه حتى الآن، ومن المؤكد أنها أفضل بكثير من الهاتف الذكي الموجود لديك، وجهاز تلفزيون UHD، والحاسوب اللوحي، والحاسوب المحمولة، وجهاز الحاسوب بشاشة 4K”.

وبدعم مستوى سطوع قدره 1215 شمعة؛ فإن شاشة هاتف Galaxy S10 تمتاز بأنها أفضل من حيث السطوع بما يقرب من 6.9% مقارنةً بهاتف Galaxy S9؛ الأمر الذي يقدم أفضل تجربة في ظروف الإضاءة المختلفة، خاصةً في الخارج وتحت أشعة الشمس المباشرة.

وتمتاز شاشة الهاتف أيضاً بقلة استهلاك الطاقة؛ إذ لا يتجاوز استهلاكها 1.54 واط، مقارنةً مع هاتف Galaxy S9 الذي يصل إلى 1.7 واط. كما تمتاز بدعم تقنيات أخرى، مثل HDR10+.

وستطرح سامسونغ الهاتف بدايةً من 8 مارس الجاري في أسواق مختارة.