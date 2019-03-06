هاتف ذكي جديد يقاوم الحرارة ويتحدى «الخرسانة»

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة RugGear الهاتف الذكي RG655 الجديد للاستخدامات الشاقة، بسعر يبلغ 279 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية الصينية أن الهاتف الذكي RG655 الجديد يدعم معيار الحماية العسكري MIL – STD – 810G، ويقاوم السقوط على الخرسانة من ارتفاع يصل إلى 1.5 متر ويتحمل حرارة تتراوح بين ناقص 20 وزائد 60 درجة مئوية.

ويدعم الهاتف الذكي RG655 أيضاً معيار IP68، ليقاوم الماء والغبار.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة قياس 5.5 بوصة بدقة 1440 × 720 “بيكسل”؛ تتيح الإدخال رغم الأصابع المبتلة أو القفازات، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وينبض داخل الهاتف الذكي RG655 الجديد المعالج MediaTek Helio P22 ثماني النوى بسرعة 2 غيغاهرتز، مع بطارية سعة 4200 ملِّي أمبير ساعة، بالإضافة إلى ذاكرة Flash سعة 32 جيغابايت وذاكرة RAM سعة 3 جيغابايت.

ويعمل الهاتف الذكي RG655 الجديد بنظام أندرويد 9 المعروف باسم (Pie)، ويدعم بطاقتي SIM، وكذلك التقنيات: بلوتوث 5.0 وGPS وNFC وDual – Band WLAN