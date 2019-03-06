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«طيران الأمن» يُسعف مصاباً ضمن «قافلة ركايب» بالأحساء

«طيران الأمن» يُسعف مصاباً ضمن «قافلة ركايب» بالأحساء
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تواصل – فريق التحرير:

نفذت القيادة العامة لطيران الأمن، مساء أمس، مهمة إسعاف وإخلاء طبي جوي لأحد منظمي قافلة “ركايب” التابعة لنادي الإبل، بعد تعرضه لحادث عرضي في مقر قافلة ركايب بالربع الخالي، استدعى إخلاءه لأقرب مستشفى.

وبينت القيادة العامة لطيران الأمن أنها فور تلقيها طلب المساندة من قافلة ركايب بالربع الخالي، أقلعت بشكل فوري إحدى طائرات الأمن مرافقةً للقافلة لإسعاف وإخلاء للمصاب، حيث تم إجلاؤه ونقله لمستشفى الملك عبدالعزيز للحرس الوطني بمحافظة الأحساء.

يُذكر أن طائرات الإخلاء الطبي والإسعاف التابعة لطيران الأمن مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تمكنها من تنفيذ مثل هذه المهام التي من ضمنها نقل وإخلاء المصابين في مختلف مناطق المملكة، وما تتطلبه مثل هذه المهمة من سرعة ودقة في التنفيذ للحفاظ على سلامة المصابين، كما رافق الرحلة طاقم طبي متخصص من إدارة الخدمات الطبية بطيران الأمن والإخلاء الطبي الأمني.

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