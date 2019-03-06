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المملكة تشارك بـ«النسر الصامت» في تمرين «العلم الأحمر» (صور)

المملكة تشارك بـ«النسر الصامت» في تمرين «العلم الأحمر» (صور)
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الدفاع عن اكتمال وصول مجموعة القوات الجوية المشاركة في تمرين “العلم الأحمر – 2019” بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت أن مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين وصلت أمس إلى قاعدة “نلس” الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان في استقبالهم العقيد الطيار الركن مسعود بن ناصر بن شري قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين والمقدم الطيران الركن محمد بن مشبب القحطاني.

من جهته، أوضح العقيد الطيار الركن مسعود بن شري أن وصول جميع المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة تعد مرحلة مهمة من مراحل التمرين التي أنجزت بنجاح تام ودقة عالية، مؤكداً أن تحرك القوات المشاركة بكامل تجهيزاتها ومعداتها ليس بالأمر السهل.

‎وأضاف العقيد ابن شري، أن مشاركة القوات الجوية في تمرين العلم الأحمر تأتي ضمن الخطط المعدة مسبقاً لرفع الجاهزية القتالية والتدريب في بيئة جوية مختلفة، وإبراز ما وصل إليه المشاركون من كفاءة في أساليب التجهيز والإعداد في واقع تنافسي مع دول مصنعة ورائدة في مجال الطيران والتسليح والتدريب.

وأشار قائد مجموعة التمرين إلى أن المقاتلات المشاركة في التمرين تعد من أحدث منظومات القوات الجوية القتالية، وهي من طراز “F-15 SE” المتطورة كلياً، حيث يعد تمرين العلم الأحمر -2019 هو أول ظهور لها حيث تم استلام هذه المقاتلات من مقر الشركة المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

والمقاتلة “F-15 SE” أو ما يطلق عليها “النسر الصامت”، هي النسخة المقترحة لتطوير المقاتلة “F-15 E”، من تصميم شركة “بوينغ”، حيث تم إضافة تقنية التخفي الشبحي لها، وتتميز أيضا بإمكانية نقل الأسلحة داخلياً، وطلائها بمادة ماصة للرادار، ويمتلكها عدد قليل من الدول أبرزها المملكة.

 

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