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«مروج مخدرات» يحاول اقتحام مركز شرطة الشرائع.. وضبطه بعد مطاردة مثيرة

«مروج مخدرات» يحاول اقتحام مركز شرطة الشرائع.. وضبطه بعد مطاردة مثيرة
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تواصل – فريق التحرير:

حاول “مروج مخدرات” مخمور اقتحام مركز شرطة الشرائع بمكة، فيما تمكنت شعبة البحث والتحري الجنائي من إحباط محاولته ليفر هاربا بسيارته.

وكشفت مصادر أن رجل الأمن على بوابة المركز رصد في ساعة متأخرة من الليل سيارة من نوع “كامري”، حاول قائدها الدخول واقـتحام المركز.

حيث أشتبه به رجل الأمن ومرر بلاغاً لكل زملائه في المركز، ليهرب المقتحم الذي كان مخموراً وفي حالة غير طبيعية.

وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من اقتحام منزل المتهم، إلا أنه قفز من الدور الثاني محاولاً الهرب لكن تم الإمساك به.

وتبين أنه مروج للمخدرات، حيث عثرت الشرطة بشقته على “حبوب مخـدرة وحشيش وأسلحة نارية ومبلغ 33 ألف ريال”.

وجرى إعداد محضري ضبط بالقضية؛ أحدهما يخص قضية “الترويج”، وتم تسليم المخدرات لإدارة مكافحة المخدرات. والآخر “جنائي” يخص محاولة اقتحام المركز وحيازة الأسلحة النارية ومقاومة رجال الأمن.

وتم التحقيق مع الجاني الذي لا يزال رهن التوقيف بالسجن في انتظار استكمال التحقيقات معه بالنيابة العامة بحكم الاختصاص، قبل إحالته إلى المحكمة الشرعية والحكم عليه شرعا.

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