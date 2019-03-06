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«التجارة» تُمهل المحال لتصحيح «اللوحات المضللة»

«التجارة» تُمهل المحال لتصحيح «اللوحات المضللة»
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تواصل – فريق التحرير:

أمهلت وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، المحال التجارية حتى نهاية العام الهجري الحالي 1440، لتصحيح لوحات المحال التجارية المضللة، إذ تم تشكيل فريق مشترك من الوزارتين للقيام بعمليات التصحيح.

وأوضحت التجارة والاستثمار عبر حسابها في «تويتر» اليوم الأربعاء، أن فرق العمل المشتركة ستبدأ في 1 محرم 1441، الموافق 31 أغسطس 2019 جولات ميدانية مكثفة تشمل كافة المحال ومنافذ البيع، وستتم إزالة اللوحات المخالفة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تكاملية ومهمة لتعزيز مصداقية ووضوح لوحات المحال التجارية وحماية الهوية التجارية لها.

ولفتت إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقة في الأسواق بين المستهلكين والمنشآت التجارية، وذلك لضمان
منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، ولعدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها أو بالتحايل في تصميم اللوحات.

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