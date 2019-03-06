معلومات مهمة عن «التسوية الودية».. وطريقة تحويل الدعوى للمحكمة

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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية “انفوجرافيك” يوضح اختصاص مكاتب “إدارة التسوية الودية”، حيث تنظر الإدارة 4 أنواع من المنازعات وهي:

– المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

– المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

– المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل.

– المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وبينت القواعد أن الدعاوى ترفع إلكترونياً عن طريق مكتب العمل المختص بعد تعذر الوصول إلى تسوية، كما أوجبت تقييد الدعوى نظاماً وعقد جلستها الأولى خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من قيد الدعوى، كما أوجبت حل الخلاف العمالي القائم في مدة لا تتجاوز 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة حضور أمام المصلح.

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