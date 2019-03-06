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«المبتعثة تهاني المنيع» تكشف تفاصيل تصوير محاكمتها في أمريكا

«المبتعثة تهاني المنيع» تكشف تفاصيل تصوير محاكمتها في أمريكا
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تواصل – الرياض:

أوضحت المبتعثة السعودية، تهاني عبدالله المنيع، التي ظهرت في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل أثناء محاكمتها في محكمة Court Municipal Providence الأمريكية، وأسقط فيها القاضي الأمريكي المخالفات عنها بسبب السلوك الإيجابي، أنها طالبة تخصص هندسة الشبكات من جامعة جونسن اند ويلز، ومبتعثة منذ خمس سنوات.

وأضافت أنها حضرت الجلسة بسبب تراكم المخالفات، التي وصلت إلى ست مخالفات، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم بتصوير المحاكمة، حيث تفاجأت بنشر المقطع على اليوتيوب وترجمته للعربية بحسب “عكاظ”.

وقالت: “المقطع كان جميل وايجابي وأسعد قلب أمها وأبوها وأهلها، الذين تشرفوا به، خصوصا بعد الاطلاع على التعليقات اللطيفة ودعوات الناس الطيبة لها”.

وأوضحت تهاني أن للابتسامة مواقف إيجابية في حياتها، وأنها دائما متفائلة بطبيعتها، وكشفت عن أن الجامعة قد اختارت صورتها المبتسمة قبل ثلاثة أشهر في حفل التخرج كأفضل صورة لطالبة، ووضعتها على غلاف مجلة الجامعة.
وبينت أن جلسة المحاكمة التي انتشرت في مقطع الفيديو كانت قبل ثلاثة أشهر، وأنها قد عادت بعد التخرج لأرض الوطن وهي تقيم حاليا مع عائلتها بمدينة الرياض.

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