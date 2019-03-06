الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بشرى للمواطنين.. برنامج جديد من الإسكان لدعم «متعثري التمويل السكني»

بشرى للمواطنين.. برنامج جديد من الإسكان لدعم «متعثري التمويل السكني»

تعرَّف على مسودة تنظيم العمل المرن في 14 نقطة.. الوزارة تنتظر الآراء

تعرَّف على مسودة تنظيم العمل المرن في 14 نقطة.. الوزارة تنتظر الآراء

مفاوضات لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول

مفاوضات لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول

ضبط مقيم وزوجته متلبسين بهذه الجريمة في «عفيف»

ضبط مقيم وزوجته متلبسين بهذه الجريمة في «عفيف»

قرار صادم من «العمل» بشأن مبادرة الفاتورة المجمعة

قرار صادم من «العمل» بشأن مبادرة الفاتورة المجمعة
0

تواصل – الرياض:

رفضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إعادة المبالغ المدفوعة للفاتورة المجمعة المدفوعة مسبقا عن العام 2019، ما آثار ردود فعل بين أصحاب العمل.

وعزت الوزارة رفضها إعادة المبالغ المدفوعة عن العام الجاري لكون المبادرة مخصصة لفروقات المقابل المالي لرخص العمل لعام 2018، مبينة أن الفروقات المدفوعة عن العام الميلادي الجاري لن تعاد لأنها غير داخلة ضمن نطاق المبادرة، الأمر الذي جعل بعض من المستفيدين يبدون استغرابهم من وجود عراقيل يمنعهم الاستفادة من المبادرة الموجهة لدعم القطاع الخاص، بحسب “الوطن”.

ويأتي استغراب المستفيدين نظرا لعدم معرفة البعض من أصحاب العمل لتفاصيل المبادرة والتي خصصت للفاتورة المجمعة الخاصة بالعام المنصرم فقط، أي أن المبالغ المخصومة للعام الجاري لن ترد إلى المستفيدين.

ووجه أصحاب العمل شكواهم إلى حساب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لمعرفة أسباب عدم استرداد كافة المستحقات، حيث غردت الوزارة «بأنه يتم الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص عمل عام 2018، من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للمنشآت التي يكون متوسط نطاقها خلال 12 شهراً الماضية في النطاق الأخضر فأعلى، وأن المبادرة لا تشمل المقابل المالي المدفوعة للعام الحالي».

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حددت 30 أبريل المقبل موعداً نهائياً لإيقاف الخدمات عن المنشآت التي لم تبادر بتسديد الفاتورة المجمعة لفروقات المقابل المالي للعام الحالي، وذلك بعد صدور موافقة المقام السامي على مبادرة الفاتورة المجمعة دعماً للمنشآت الملتزمة بالتوطين عبر تخصيص 11.5 مليار لسداد فروقات المقابل المالي لعام 2018.

يذكر أن الفاتورة المجمعة للعام الماضي كانت عبارة عن فروقات المقابل المالي للرخص المصدرة قبل يناير  2018 وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد هذه الفترة، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي أو نقل خدمات قبل هذا الشهر.

شروط الاستفادة من مبادرة الفاتورة المجمعة

– التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية.

– أن يكون السجل التجاري سارياً.

– تسجيل بيانات الحساب البنكي.

– تحسين متوسط نطاق المنشأة إذا كان بالأصفر.

– أن يكون متوسط نطاق المنشأة لآخر 52 أسبوعاً أخضر.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مفاوضات لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول

مفاوضات لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول

«العمل» توضح.. متى تتدخل الوزارة لمنع الشركات من استغلال «المادة 77»؟

«العمل» توضح.. متى تتدخل الوزارة لمنع الشركات من استغلال «المادة 77»؟

تعرف على المميزات الجديدة ببرنامج العمالة المنزلية الإلكترونية «مساند»

تعرف على المميزات الجديدة ببرنامج العمالة المنزلية الإلكترونية «مساند»

«العمل» تعقد الاجتماع الأول لمجلس جمعيات ومشاريع «حفظ النعمة»

«العمل» تعقد الاجتماع الأول لمجلس جمعيات ومشاريع «حفظ النعمة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اقتصاديون: نظام المنافسة الجديد يدعم رؤية المملكة لجذب الاستثمار
اقتصادية

اقتصاديون: نظام المنافسة الجديد يدعم رؤية المملكة لجذب الاستثمار

المزيد
أسلوب النظم
تدوينات حرة

أسلوب النظم

المزيد
عاداتك ترسم معالم مستقبلك!!
مقالات

عاداتك ترسم معالم مستقبلك!!

المزيد
الخدمة بين رجال الأرصدة ورجال القطاعات!!
مقالات

الخدمة بين رجال الأرصدة ورجال القطاعات!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>