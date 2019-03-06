قرار صادم من «العمل» بشأن مبادرة الفاتورة المجمعة

تواصل – الرياض:

رفضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إعادة المبالغ المدفوعة للفاتورة المجمعة المدفوعة مسبقا عن العام 2019، ما آثار ردود فعل بين أصحاب العمل.

وعزت الوزارة رفضها إعادة المبالغ المدفوعة عن العام الجاري لكون المبادرة مخصصة لفروقات المقابل المالي لرخص العمل لعام 2018، مبينة أن الفروقات المدفوعة عن العام الميلادي الجاري لن تعاد لأنها غير داخلة ضمن نطاق المبادرة، الأمر الذي جعل بعض من المستفيدين يبدون استغرابهم من وجود عراقيل يمنعهم الاستفادة من المبادرة الموجهة لدعم القطاع الخاص، بحسب “الوطن”.

ويأتي استغراب المستفيدين نظرا لعدم معرفة البعض من أصحاب العمل لتفاصيل المبادرة والتي خصصت للفاتورة المجمعة الخاصة بالعام المنصرم فقط، أي أن المبالغ المخصومة للعام الجاري لن ترد إلى المستفيدين.

ووجه أصحاب العمل شكواهم إلى حساب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لمعرفة أسباب عدم استرداد كافة المستحقات، حيث غردت الوزارة «بأنه يتم الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص عمل عام 2018، من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للمنشآت التي يكون متوسط نطاقها خلال 12 شهراً الماضية في النطاق الأخضر فأعلى، وأن المبادرة لا تشمل المقابل المالي المدفوعة للعام الحالي».

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حددت 30 أبريل المقبل موعداً نهائياً لإيقاف الخدمات عن المنشآت التي لم تبادر بتسديد الفاتورة المجمعة لفروقات المقابل المالي للعام الحالي، وذلك بعد صدور موافقة المقام السامي على مبادرة الفاتورة المجمعة دعماً للمنشآت الملتزمة بالتوطين عبر تخصيص 11.5 مليار لسداد فروقات المقابل المالي لعام 2018.

يذكر أن الفاتورة المجمعة للعام الماضي كانت عبارة عن فروقات المقابل المالي للرخص المصدرة قبل يناير 2018 وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد هذه الفترة، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي أو نقل خدمات قبل هذا الشهر.

شروط الاستفادة من مبادرة الفاتورة المجمعة

– التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية.

– أن يكون السجل التجاري سارياً.

– تسجيل بيانات الحساب البنكي.

– تحسين متوسط نطاق المنشأة إذا كان بالأصفر.

– أن يكون متوسط نطاق المنشأة لآخر 52 أسبوعاً أخضر.