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اقتصاديون: نظام المنافسة الجديد يدعم رؤية المملكة لجذب الاستثمار

اقتصاديون: نظام المنافسة الجديد يدعم رؤية المملكة لجذب الاستثمار
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تواصل – متابعات:

أشاد اقتصاديون ورجال أعمال بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على نظام المنافسة، وأكدوا أن النظام الجديد سيدعم موقع المملكة عالمياً كبلد جاذب للمستثمرين، مع تكامل أنظمة الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين المحليين والدوليين.

تكامل الأنظمة

وقال عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى المهندس صالح العفالق، إن الموافقة على نظام المنافسة خطوة مهمة جداً لتكامل الأنظمة والتشريعات بالمملكة ودعم الشفافية والحوكمة، بما يدعم موقع المملكة عالمياً كدولة حديثة ذات اقتصاد متطور وتستحق موقعها ضمن قمة العشرين، كما أن الموافقة تعطي دفعة لتعزيز دور هيئة المنافسة الفتية تمهيداً لانطلاقتها، منوهاً إلى المنظومة الجديدة للمنافسة سوف توجد عوامل جذب للمستثمرين المحليين والأجانب.

ولفت العفالق إلى أن الفترة السابقة شهدت بعض الممارسات التي أوجدت خللا وتشوها في الأسعار، نتيجة احتكار بعض الشركات الناتج عن عدم وجود تكافؤ فرص، أدى أحياناً إلى ارتفاع أسعار سلع ومنتجات رغم توفرها الكبير وهي مخالفة صريحة لنظام العرض والطلب.

نقلة نوعية

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق خالد العبد الكريم إلى أن النظام نقلة نوعية في تعامل الأجهزة الحكومية، ودليل على تطور التعاملات الحكومية ضمن الشفافية والحوكمة للأنظمة على أوسع نطاق، مبينا أن تطوير نظام المنافسة سيفيد جميع القطاعات والمنشآت، وليس الصغيرة والمتوسطة فحسب، لأن الاقتصاد يمثل حلقات مترابطة ولا غنى للمنشآت الكبيرة عن المتوسطة والصغيرة.

فرص عادلة

بدوره أكد المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي، أن الاقتصاد كان بحاجة لتطوير نظام المنافسة، حيث إن استحواذ بعض الشركات على العقود الحكومية أدى إلى أوضاع غير مناسبة وغير متوازنة، وكان لا بد من معالجة هذا الوضع الذي أضر بمئات المنشآت ليست الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل وبعض الكبيرة أيضا، مبيناً أن نظام المنافسة بشكله الجديد سيوفر فرصا عادلة ومتكافئة لجميع المنشآت المحلية والدولية، مما يشكل دعماً لجذب مزيد من الاستثمارات.

المستهلك النهائي

وأفاد الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبيد العبدلي بأن النظام الجديد للمنافسة يأتي ضمن أنظمة الحوكمة والشفافية لتعزيز دور هيئة المنافسة بعد إنشائها أخيرا، من أجل مزيد من التكامل النظامي والقانوني، بما يجعل السعودية جاذبة للمستثمرين، مشيراً إلى أنه في الفترة الأخيرة رأينا اهتماماً دولياً بالاستثمار في مختلف المشاريع، خاصة مشاريع الرؤية العملاقة، لافتاً إلى أن تعزيز الأنظمة وجعلها أكثر عدلاً سيفيدان المستهلك النهائي أيضا.

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