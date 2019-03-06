بشرى للمواطنين.. برنامج جديد من الإسكان لدعم «متعثري التمويل السكني»

تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، عن برنامج جديد يستهدف تقديم الدعم اللازم لمتعثري التمويل السكني.

جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال النسخة الثانية من مؤتمر “تمويل الإسكان في المملكة العربية السعودية”، الذي ينظّمه صندوق التنمية العقارية.

وقال الوزير في تصريحات إن مؤسسة النقد قامت بتفعيل الكثير من المبادرات التمويلية التي تسهّل التملك على المواطن، مضيفاً أن شركة إعادة التمويل تعمل على برنامج الضمانات ودعم الأرباح والرهن العقاري وخدمات التمويل للمتعثرين وغيرها من الخدمات للمواطن، ولدينا اليوم 18 جهة تمويلية لتمويل المواطن.