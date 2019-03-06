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توجيه مهم من «تعليم مكة» لإدارة الإرشاد والتوجيه

توجيه مهم من «تعليم مكة» لإدارة الإرشاد والتوجيه
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تواصل – مكة المكرمة:

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، توجيهًا لمدير إدارة الإرشاد والتوجيه، بضرورة تنفيذ التوصية التي تم الاتفاق عليها في ورشة العمل الخامسة “توجيهات نحو تحسين عمليات التعليم والتعلم”؛ للحكم على مستوى المرشدين الطلابيين لتحديد مصيرهم.

وأكدت التوصية على مشرفي ومشرفات التوجيه والإرشاد، بضرورة متابعة أداء المرشد والمرشدة الطلابية، واستيفاء متعلقات العمل الإرشادي بالمدرسة، والدقة في تعبئة درجة الأداء الوظيفي؛ للحكم على مَن يبقى في الإرشاد ومن يعود للميدان، فضلًا عن رفع النتائج لمكتب مدير التعليم بنهاية الفصل الدراسي. ‫

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