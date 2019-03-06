«لصوص الأغنام» في قبضة شرطة مكة

تواصل – مكة المكرمة:

ألقت شرطة العاصمة المقدسة القبض على لصوص تخصصوا في سرقة الأغنام في مخططات غرب مكة، وذلك بعد بلاغات عدة عن تعرُّض مواقع أغنام للسرقة.

وقالت مصادر إن مركز شرطة الكعكية تلقى عدة بلاغات عن وقوع سرقات قاربت 300 رأس من الأغنام في عدد من المواقع غرب مكة المكرّمة.

وبالبحث والتحري حول الجناة، تبين دورهم الإجرامي في التجوّل بمركبتهم على عدد من أحواش الأغنام في أطراف مكة ومراقبتها على فترات، ومن ثم سرقتها باستخدام القوة وتحت تهديد السلاح، ثم يقومون ببيع الأغنام بسعر زهيد لا يبلغ نصف قيمتها.

وأضافت المصادر أنه بعد مراقبتهم وتتبع تحركاتهم، تم ضبطهم بعد أن تعرّف عليهم عدد من رعاة الأغنام وأيضاً أصحابها استطاعوا معرفة أغنامهم التي تم بيعها، وجرى إعداد محضر بالواقعة وتسليم الجناة إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.