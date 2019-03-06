الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مفاوضات لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول

مفاوضات لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول

ضبط مقيم وزوجته متلبسين بهذه الجريمة في «عفيف»

ضبط مقيم وزوجته متلبسين بهذه الجريمة في «عفيف»

«العمل» تكشف مفاجآت عن سوق العمل ورواتب الوافدين بالمملكة

«العمل» تكشف مفاجآت عن سوق العمل ورواتب الوافدين بالمملكة

حادث مروع.. انشطار مركبة إلى نصفين ووفاة قائدها وزوجته بجازان (صور)

حادث مروع.. انشطار مركبة إلى نصفين ووفاة قائدها وزوجته بجازان (صور)

مفاوضات لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول

مفاوضات لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول
0

تواصل – متابعات:

أعلنت وزارة العمل عن مفاوضات متقدمة لفتح الاستقدام من جديد من 4 دول، بينما أعلنت مستشار الإدارة العامة للتأشيرات بوزارة الخارجية خالد القحطاني، عن إصدار 12 مليون تأشيرة خلال العام الماضي.

وأوضح مدير العلاقات العمالية بالإدارة العامة بالعلاقات الثنائية الدولية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ياسر العتيبي، بدء مفاوضات لاستقدام  عمالة من النيبال ولاوس من آسيا، وغانا ونيجيريا من إفريقيا.

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة لملتقى الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، بعنوان “تجارب دولية في الاستقدام: الهند، الفلبين.. آلية التطور وخفض التكلفة”.

وقدر وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الزهراني، أن نسبة الأيدي العاملة الأجنبية في السوق السعودي من ذوي المهارات المتدنية والذين يتقاضون أجورا منخفضة بلغت 68% تقريبا، مرجعا ذلك إلى وجود العديد من الوافدين في القطاعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة مثل المقاولات والإنشاءات والصيانة والتشغيل.

ولفت الزهراني إلى أن الوظائف ذات الرواتب أعلى من 3 آلاف ريال بلغت نحو 32% من السوق السعودي للأيدي العامة من المقيمين والمواطنين على حد سواء.

مواد ذات صلة:

طريقة استقدام «العمالة المنزلية» إلكترونياً.. في 5 خطوات

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العمل» توضح.. متى تتدخل الوزارة لمنع الشركات من استغلال «المادة 77»؟

«العمل» توضح.. متى تتدخل الوزارة لمنع الشركات من استغلال «المادة 77»؟

«مساند»: من حقك حسم نصف راتب «الخادمة والسائق» في 4 حالات فقط

«مساند»: من حقك حسم نصف راتب «الخادمة والسائق» في 4 حالات فقط

تعرف على المميزات الجديدة ببرنامج العمالة المنزلية الإلكترونية «مساند»

تعرف على المميزات الجديدة ببرنامج العمالة المنزلية الإلكترونية «مساند»

«العمل» تعقد الاجتماع الأول لمجلس جمعيات ومشاريع «حفظ النعمة»

«العمل» تعقد الاجتماع الأول لمجلس جمعيات ومشاريع «حفظ النعمة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أسلوب النظم
تدوينات حرة

أسلوب النظم

المزيد
عاداتك ترسم معالم مستقبلك!!
مقالات

عاداتك ترسم معالم مستقبلك!!

المزيد
الخدمة بين رجال الأرصدة ورجال القطاعات!!
مقالات

الخدمة بين رجال الأرصدة ورجال القطاعات!!

المزيد
ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!
مقالات

ظل ينتظرها… فلم تأتِ!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>