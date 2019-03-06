مفاوضات لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول

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أعلنت وزارة العمل عن مفاوضات متقدمة لفتح الاستقدام من جديد من 4 دول، بينما أعلنت مستشار الإدارة العامة للتأشيرات بوزارة الخارجية خالد القحطاني، عن إصدار 12 مليون تأشيرة خلال العام الماضي.

وأوضح مدير العلاقات العمالية بالإدارة العامة بالعلاقات الثنائية الدولية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ياسر العتيبي، بدء مفاوضات لاستقدام عمالة من النيبال ولاوس من آسيا، وغانا ونيجيريا من إفريقيا.

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة لملتقى الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، بعنوان “تجارب دولية في الاستقدام: الهند، الفلبين.. آلية التطور وخفض التكلفة”.

وقدر وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الزهراني، أن نسبة الأيدي العاملة الأجنبية في السوق السعودي من ذوي المهارات المتدنية والذين يتقاضون أجورا منخفضة بلغت 68% تقريبا، مرجعا ذلك إلى وجود العديد من الوافدين في القطاعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة مثل المقاولات والإنشاءات والصيانة والتشغيل.

ولفت الزهراني إلى أن الوظائف ذات الرواتب أعلى من 3 آلاف ريال بلغت نحو 32% من السوق السعودي للأيدي العامة من المقيمين والمواطنين على حد سواء.

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