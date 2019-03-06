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طبيب جلدية يُحذر من مستحضرات «أبو ريالين»: خطيرة ومسرطنة

طبيب جلدية يُحذر من مستحضرات «أبو ريالين»: خطيرة ومسرطنة
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تواصل – متابعات:

حذَّر طبيب الجلدية الدكتور هيثم شاولي السيدات من استخدام كريمات التجميل التي تباع في محلات أبو ريالين أو محلات التخفيضات، إذ إن نسبة كبيرة من السيدات يستخدمن المساحيق والمستحضرات التجميلية المقلدة لاعتبارات عديدة، منها انتشار محلات التخفيضات بكثرة تفوق المراكز العالمية المعتمدة لبيع المساحيق والمستحضرات الأصلية، وتوفر كل أنواع المستحضرات التي تحتاجها النساء بأشكال وألوان متعددة، وانخفاض ثمنها الذي لا يتجاوز 5 ريالات، وضعف الوعي الصحي بخطورة هذه المستحضرات وما تحتويه من تركيبات خطيرة ومسرطنة تشوه جمال وجوه النساء.

وبيَّن شاولي أن سوق مستحضرات التجميل المقلدة تنمو في العالم بشكل متسارع، وأن المستحضرات المقلدة لا تؤثر على اقتصاديات الشركات الكبرى المصنعة لها والبائعين لها داخل الوطن فقط، بل تؤثر بشكل خطير على صحة وسلامة المستهلكين، فاستعمال هذه المستحضرات المقلدة قد يسبب آثاراً جانبية متوسطة إلى خطيرة على المستهلك، إذ أوضح المعهد النرويجي للصحة العامة أخيراً أعراضاً جانبية لهذه المستحضرات المقلدة تم رفع التقارير عنها بواسطة المستهلكين، وأخطر هذه الأعراض كانت لصبغات الأكسجين للشعر وسببت أعراض حساسية جلدية شديدة كالاحمرار والأكزيما والحكة في فروة الرأس وتورم شديد في مقدمة الرأس وحول العينين.

وأكد وفقا لـ”الوطن”  أن هذه الأعراض تظهر عادة بعد يوم أو يومين من عمل الصبغة وتستمر أسبوعاً، وقد تمتد لأشهر عدة، أما مرطبات بشرة الوجه والجسم فكانت أكثر المستحضرات التي استقبل عنها المعهد النرويجي بلاغات بالأعراض الجانبية.

وكانت أغلب الشكاوى هي طفح جلدي وحكة واحمرار في البشرة وجفافها وتشققها وتقشرها، وقد تؤدي إلى احمرار العين والتهاباتها وخدوش في القرنية، كما يحدث مع العدسات الملونة المقلدة وكحل العين المقلد.

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