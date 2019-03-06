ترامب: الديموقراطيون «مجانين».. ويحاولون إرهاب الرئيس

تواصل – وكالات:

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، أمس الثلاثاء، خصومه الديموقراطيين بـ”المجانين” واتهمهم بارتكاب تجاوزات.

وكتب الرئيس في وابل من التغريدات الغاضبة التي أطلقها صباحاً أن التحقيق الذي أطلقته اللجنة القضائية في مجلس النواب الاثنين هو “أكبر التجاوزات في تاريخ بلادنا”، وأضاف “الجريمة الحقيقية هي ما يرتكبه الديموقراطيون وما فعلوه”.

وفي تغريدة أخرى وصف ترامب قادة الديموقراطيين بأنهم “مجانين تماما”، وكتب بالخط العريض “ترهيب للرئيس!”.

ويشتبه الديموقراطيون الذين سيطروا على مجلس النواب في نوفمبر الماضي بارتكاب ترامب مجموعة من المخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى بدء إجراءات بهدف عزله، بما في ذلك عرقلة العدالة واستغلال السلطة.

وتطالب اللجنة القضائية النافذة بالحصول على معلومات من 81 شخصا وكيانا ترتبط بترامب، ومن بينهم نجلاه، وفتحت الجبهة الجديدة فيما يستعد ترامب لظهور نتائج تحقيق مستقل في تعاملاته مع روسيا يجريه المحقق الخاص روبرت مولر.