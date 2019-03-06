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بسعر 12 مليون دولار .. إليكم أغلى سيارة صنعها الإنسان حتى الآن (صور)

بسعر 12 مليون دولار .. إليكم أغلى سيارة صنعها الإنسان حتى الآن (صور)
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة بوغاتي لصناعة السيارات عن سيارتها “لا فواتور نوار” التي باتت أغلى السيارات في كل العصور بسعرها الذي يزيد على 12 مليون دولار، ويصل على وجه التحديد إلى 12,452,905 دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة إكسبرس البريطانية.

وأطلقت الشركة على سيارتها اسم “لا فواتور نوار” أو “السيارة السوداء”، وهي جديدة كليا وصنعت تقديرا لطراز “تايب 57 أس سي أتلانتيك”، التي اعتبرت أيقونة جان بوغاتي.

ويمكن وصف مظهر هذه السيارة السوداء بأنه أفضل مظهر لسيارات بوغاتي في السنوات الأخيرة مع انحناءاتها المثيرة وزواياها غير الحادة ومظهرها القوي.

ووصف رئيس الشركة ستيفن فينكلمان السيارة بأنه “التفسير الأكثر حداثة لطراز أس سي أتلانتيك” وأنها “وليمة متكاملة من الجمال”.

وأضاف فنكلمان “إن تاريخنا هو امتياز ومسؤولية على السواء.. مسؤولية استمرار تراث بوغاتي في المستقبل.. ومع السيارة السوداء فإننا نحيي تراثنا ونقدم السرعة والتكنولوجيا والترف والجماليات إلى عصر جديد “.

أما مصمم بوغاتي إيتيين سالومي فقال إن كل عنصر في السيارة تمت صناعته يدويا، كما أن هيكلها الخارجي “المصنع من ألياف الكربون يحتوي على لمعان أسود عميق لا ينقطع إلا عن طريق بنية الألياف المتناهية الصغر”، مضيفا أن هذه هي “المادة التي تم التعامل معها بشكل مثالي”.

وأشار سالومي إلى أن العمل على التصميم استغرق وقتاً طويلاً بحيث وصل الفريق المصمم إلى مرحلة “لم يعد بإمكانه أن يطور أو يحسن أكثر”.

أما مميزات السيارة، فهي أنها زودت بمحرك بثماني أسطوانات، سعته 16 لتراً، وينتج قوة تصل إلى 1479 حصاناً، في حين يبلغ عزم الدوران 1600 نيوتن متر.

وبالطبع من المتوقع أن تنتج الشركة عدداً محدوداً من هذا الطراز الفخم والباهظ من السيارة.

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