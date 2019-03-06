إحصائية: نصف مليون خريج من حملة الشهادات العليا يبحثون عن عمل

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كشفت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن نحو 557 ألف خريج وخريجة من أصحاب الشهادات العليا، البكالوريوس والماجستير والدكتوراه يبحثون عن العمل.

وبحسب مستشار الموارد البشرية، بندر السفيّر فإن ما يقارب من 60% من الباحثين عن العمل من الجنسين هم من حملة البكالوريوس فما أعلى، وذلك حسب الإحصائية الأخيرة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، أي ما يقارب 557 ألفا من مجموع 923 ألفا.

وأوضح “السفير” أن السبب الأول هو الفجوة الكبيرة الموجود بالمملكة ما بين مخرجات قطاع التعليم ومتطلبات سوق العمل المتغيّرة، موضحا أن توجه الدولة هو خصخصة الكثير من القطاعات، وبالتالي تمكين القطاع الخاص من خلال طرح وظائف أو مشاريع جديدة وتخصيص بعض الجهات الحكومية.

ووفقا لـ«الوطن» فقد اشتكى عدد كبير من الباحثين عن العمل أن البطالة دفعتهم للبحث عن أي عمل في غير تخصصاتهم الأكاديمية التي من المفترض أن تستقطبهم إليها لأحقيتهم بذلك دون غيرهم.

تيمية محمد – خريجة ماجستير في تخصص التقنية الحيوية، أكدت أنها تقدمت لكثير من الجامعات في سبيل الحصول على وظائف أكاديمية تربوية وتم رفض مطالبها بحجة عدم الاحتياج، موضحة أنها لم تحصل على وظيفة تناسب مؤهلاتها العلمية، مؤكدة أن الجامعات لم تقبلها في الوظائف الأكاديمية بسبب توظيف أقاربهم ومعارفهم وتوظيف الأجانب.

وقالت إنها عندما تقدمت لإحدى الجامعات أخبرتها العميدة بنفسها بأنه تمت إزالة ملفها ووضع ملف متقدمة أخرى لم يروها ولم يجروا لها مقابلة شخصية وهي من أقاربهم، على حد قولها.