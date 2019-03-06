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4 علامات صامتة على انسداد الشرايين وأمراض القلب

4 علامات صامتة على انسداد الشرايين وأمراض القلب
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تواصل-وكالات

من أهم العوامل التي تؤثر على احتمال انسداد الشرايين والإصابة بأمراض القلبوالتي تعتبر السبب الرئيسي للوفاة حول العالمهيالطعام وطريقة النوم والنشاط البدني.

ويمكن أن يصاب الإنسان بأزمة قلبية نتيجة انسداد أحد الأوعية الدموية، ما يعيق تدفق الدم.

وإليك أهم العلامات الصامتة على انسداد أحد الشرايين:

* أوجاع أسفل الظهر من علامات انسداد الأوعية الدموية، ولا تقتصر هذه الآلام على مشاكل العضلات والمفاصل.

* سواء كان الصلع شديداً أو متوسطاً لدى الرجل أو المرأة، يعتبر من المؤشرات على تضاعف احتمالات الوفاة بأمراض القلب.

* إذا كنت مدخناً ولديك ألم في عضلة الساق (السمانة) انتبه، فهذا أحد أعراض انسداد الأوعية الدموية.

* صعوبات الانتصاب من أعراض مشاكل الأوعية الدموية، وهي علامة على تزايد خطر الإصابة بجلطة.

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