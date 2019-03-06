شاهد.. الكميات الضخمة من الخمور والحبوب المخدرة المضبوطة بمنفذ البطحاء

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تمكّن مسؤولو الجمارك السعودية في الأيام العشرة الماضية من إحباط تهريب مئات الآلاف من زجاجات الخمر والحبوب المخدرة، إلى داخل المملكة.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “السناب الأمني” للإعلامي سامي الشيباني، ضبط مئات الآلاف من زجاجات الخمر في منفذ البطحاء، خبأها المخربون داخل أحد خزانات المياه للتضليل، لكن تم اكتشافها.

وبيّن مقطع فيديو آخر نشره الشيباني، الكميات المضبوطة من الخمور والمخدرات في الأيام العشرة الماضية؛ حيث نقل رجال الجمارك كميات كبيرة منها؛ وحالت الجهود المبذولة لمواجهة تلك السموم دون دخولها إلى البلاد.