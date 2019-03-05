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«الإسكان» توضح آلية الدعم العقاري للمدنيين على غرار العسكريين

«الإسكان» توضح آلية الدعم العقاري للمدنيين على غرار العسكريين
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تواصل – الرياض:

أوضحت وزارة الإسكان أنه تم إطلاق مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين لتسهيل امتلاك المنزل المناسب للمستفيد المستحق لدعم الدفعة الأولى، وهو عبارة عن قرض حسن على غرار العسكريين.

وأشارت الوزارة، إلى أن السداد سيتم بعد الانتهاء من الالتزام التمويلي مع الجهة التمويلية، وذلك في رد على أحد الاستفسارات التي وصلت للوزارة.

وبينت أن آلية الدعم ستكون 20% من قيمة المنتج المستهدف من قِبل المستفيد، وذلك بحد أقصى 140 ألف ريال.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الصندوق العقاري حمود العصيمي، أشار في شهر فبراير الماضي من خلال صفحته على “تويتر”، إلى أن مبادرة دعم المدنيين في طور الإطلاق التجريبي، وسيتم إعلانها بشكل رسمي حال جاهزيتها.

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