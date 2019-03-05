بالفيديو.. سبعيني يتم حفظ القرآن بعد عامين من المثابرة بمجمع الراجحي

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أتم المواطن “عبدالله بن محمد آل سليمان”، بتوفيق الله، حفظ كتاب الله تعالى بعد بلوغه السبعين من العمر، بعد رحلة ماتعة مع آيات الكتاب العزيز، ليكون بذلك أكبر الخاتمين في جامع ومجمع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بشبرا.

ودأب السليمان على الحضور يومياً ولمدة سنتين متتاليتين بحرص منقطع النظير ومثابرة نادرة التكرار، حيث التحق بحلقات الكبار والمتقاعدين ليبدأ رحلة الحفظ والمراجعة، ثم قرأ على الشيخ عبدالوهاب قحطان القرآن برواية حفص عن عاصم، وقد أجازه الشيخ بالقراءة والإقراء بها.

وقال السليمان: “الحمد لله على توفيقه ومنه وفضله على أن وفقنا إلى هذه الإنجاز الذي لم يكن في الحسبان خصوصاً بعد كبر العمر وهشاشة العظام وضعف الذاكرة والانشغال، ولكن هذه منة من الله وفضل والحمد لله رب العالمين”.

تجدر الإشارة إلى أن حلقات الكبار والمتقاعدين هي إحدى البرامج التي يقدمها جامع ومجمع الشيخ عبدالله الراجحي بشبرا، ويتسابق على الحفظ والتلاوة فيها آبائنا الكرام ممن يتفرغون في ربيع عمرهم للحفظ والتلاوة والإتقان.

وبلغ عدد الملتحقين بحلقة المتقاعدين ما يزيد عن 120 دارسا، يحضرون يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الحادية عشر، وتقوم الحلقات بالإضافة إلى تدارس آيات القرآن الكريم بحلقات في التجويد وتصحيح التلاوة، ويقدم المجمع وجبة إفطار يومية.

ويمثل المواطن عبدالله السليمان نموذجاً مشرقاً من نماذج الحرص والمثابرة والعطاء المتجدد في هذه الحلقات المباركة.