«المرور» يحدد عقوبة مخالفة عبور الحيوانات من غير الأماكن المخصصة لها

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن سماح أصحاب الحيوانات بعبورها للطرق من غير الأماكن المخصصة لها يُعد مخالفة مرورية.

وأضافت أن على أصحاب الحيوانات عدم التساهل في تركها تسير في الطرق المخصصة للمركبات، ما يعرضها ويعرض حياة الآخرين للخطر، موضحة أن عبور الحيوانات من بعض الأماكن يجب أن يكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، وإلا يُعدّ كذلك مخالفة تستوجب الغرامة.

يذكر أن جدول المخالفات رقم 7 في نظام المرور ينصّ على أن هذه المخالفة تتراوح قيمتها ما بين 5 و10 آلاف ريال، بحسب ما تقدّره هيئة الفصل في المخالفات المرورية عند عرض المخالف عليها.