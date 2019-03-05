ضبط مقيم وزوجته متلبسين بهذه الجريمة في «عفيف»

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ضبطت وحدة البحث والتحري بشرطة عفيف، مقيماً من الجنسية البرماوية وزوجته متلبسين بتهريب خادمة من منزل كفيلها لمكة المكرمة بعد الاتفاق معها هاتفياً على ذلك.

وكانت الجهات الأمنية بالمحافظة، قد تلقت بلاغاً من أحد المواطنين عن هروب خادمته وتزويدهم بالمعلومات، حيث اشتبهت فِرقة من البحث والتحري بالشرطة في إحدى المركبات، وبعد استيقافها اتضح أنه مقيم برماوي وبرفقته سيدتان، وحين التحقق منهما تبيَّن أن إحداهما زوجته والأخرى لا تمت له بصلة، حيث اعترف بامتهانه تهريب الخادمات وأنه يستخدم زوجته كغطاء للمرور دون تفتيش.

وتم إيقافهم جميعاً تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة حيالهم.